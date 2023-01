Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Freitagmittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 301,15 EUR. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 302,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 302,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 328.756 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 334,70 EUR markierte der Titel am 25.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,02 Prozent. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,67 EUR für die Linde-Aktie.

Linde ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 8.797,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte Linde die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,07 USD je Aktie belaufen.

