Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 327,70 EUR. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 330,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 327,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 690.446 Linde-Aktien.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 334,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 2,09 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,85 EUR. Abschläge von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 317,50 EUR je Linde-Aktie an.

Am 07.02.2023 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,77 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 12.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,32 USD je Linde-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: The Linde Group