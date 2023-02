Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde legt am Vormittag zu

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 326,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 327,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 327,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 162.900 Linde-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 245,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,91 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 317,50 EUR an.

Linde ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Linde am 12.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,32 USD je Linde-Aktie.

