Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Linde gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 326,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Linde-Aktie bis auf 321,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 324,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 203.769 Linde-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2022 auf bis zu 334,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 2,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 245,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 32,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 317,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 07.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.899,00 USD im Vergleich zu 8.298,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,32 USD fest.

