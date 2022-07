Linde Aktie News: Linde am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Linde-Aktie wies um 28.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 281,30 EUR abwärts. Die Linde-Aktie sank bis auf 280,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.007 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR an. 10,80 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 15,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 322,83 EUR.

Linde ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.211,00 USD im Vergleich zu 7.243,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 11,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

