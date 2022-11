Linde Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Linde

Die Linde-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 327,10 EUR nach. In der Spitze fiel die Linde-Aktie bis auf 327,00 EUR. Bei 328,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21.187 Linde-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2022 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 2,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 334,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 2,73 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,05 USD je Linde-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

