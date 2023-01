Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag mit negativen Vorzeichen

Der Linde-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 296,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Linde-Aktie bis auf 295,60 EUR. Bei 297,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 234.388 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.797,00 USD im Vergleich zu 7.668,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Linde rechnen Experten am 07.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 12,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

