Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Montagnachmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Linde-Papiere um 04:22 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 301,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 297,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 543.218 Stück.

Am 25.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 10,04 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Linde-Aktie bei 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.797,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.668,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie im Fokus: Linde zieht sich von Frankfurter Börse zurück

Linde-Aktie in Rot: Ex-Monsanto-Chef Hugh Grant verstärkt Board von Linde

Erste Schätzungen: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde