Linde Aktie News: DAX Aktie Linde macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 322,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Linde-Aktie bisher bei 322,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 322,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.356 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 3,72 Prozent niedriger. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 334,60 EUR je Linde-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,73 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8.797,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.668,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 16.02.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,05 USD je Linde-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Oktober 2022: Experten empfehlen Linde-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Linde-Aktie gefragt: Linde und SLB arbeiten bei Abtrennung und Speicherung von CO2 zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group