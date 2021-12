Linde Aktie News: Linde stabil

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Linde-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 302,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.857 Punkten steht. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 304,50 EUR zu. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 302,60 EUR ein. Bei 304,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 17.552 Linde-Aktien gehandelt.

Am 29.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 304,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 28.01.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 298,71 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 11,70 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

