Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gibt am Mittag ab

Um 12:22 Uhr rutschte die Linde-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 298,70 EUR ab. Im Tief verlor die Linde-Aktie bis auf 297,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 171.382 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 10,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,67 EUR für die Linde-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.797,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,07 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

