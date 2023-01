Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Um 09:22 Uhr rutschte die Linde-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 300,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Linde-Aktie bis auf 299,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 300,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.599 Linde-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 332,67 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 8.797,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren. Am 07.02.2024 wird Linde schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

