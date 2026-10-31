Linde präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Linde veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,80 ARS, nach 53,25 ARS im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.104,40 Milliarden ARS im Vergleich zu 11.445,22 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Linde Aktie News
Linde Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.