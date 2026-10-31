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Linde präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde PLC Cert Deposito Arg Repr 0.009803 Sh
8,085.00 -145.00 -1.76 %
Charts | News | Analysen

Linde veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,80 ARS, nach 53,25 ARS im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.104,40 Milliarden ARS im Vergleich zu 11.445,22 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net

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