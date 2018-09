Linde verbessert Chancen für Praxair-Fusion - Agenturen

FRANKFURT (Dow Jones)--Linde will nach übereinstimmenden Informationen von Reuters und Bloomberg aus Insiderkreisen weitere Unternehmensteile in den USA an den Konkurrenten Messer und den Finanzinvestor CVC verkaufen, um Bedenken der US-Kartellbehörde FTC gegen die geplante Fusion mit dem Rivalen Praxair auszuräumen. Dabei handele es sich um Firmenteile im Wert von rund 200 Millionen Dollar, heißt es in Meldungen der beiden Nachrichtenagenturen.

Sprecher von Linde und Messer wollte die Informationen auf Nachfrage nicht kommentieren. Unklar ist überdies, ob die in Rede stehenden zusätzlichen Verkäufe bei der FTC die Wende bringen werden. Laut Bloomberg liefert das Geschäft einen Ergebnisbeitrag von 20 Millionen Euro und wäre damit recht klein.

An der Börse wird bereits auf einen Durchbruch spekuliert. Die zum Umtausch eingereichte Linde-Aktie notiert am Nachmittag mit 6,5 Prozent im Plus und zieht damit den ganzen Leitindex DAX nach oben.

Noch in der vergangenen Woche hatte eine Bloomberg-Meldung, wonach die FTC von den beiden Gasekonzernen möglicherweise den Verkauf aller sich überschneidenden Geschäftsbereiche verlangen könnte, für einen Kursrutsch der Linde-Aktie gesorgt.

Messer und CVC kaufen Linde bereits das Massengeschäft in den USA mit rund 1,7 Milliarden Dollar jährlichem Umsatzvolumen ab. Ein entsprechender Deal war Mitte Juli geschlossen worden. Im August hatte die FTC dann weitere Zugeständnisse gefordert, die die Milliardenfusion infrage stellten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2018 08:35 ET (12:35 GMT)