Lindner: Abwehrschirm ist Signal an Putin und Kapitalmärkte

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den am Vortag von der Regierung beschlossenen Abwehrschirm gegen hohe Energiepreise als "Signal" an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wie an die internationalen Kapitalmärkte bezeichnet. "Wir befinden uns in einem Energiekrieg, Knappheiten beim Gas werden zu einer Waffe gemacht", sagte Lindner zu Beginn der abschließenden Beratungen im Bundestag über die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz.

"Das Ziel ist klar: Es soll unser Wohlstand erschüttert werden, es soll unsere wirtschaftliche Struktur erschüttert werden, um am Ende dafür zu sorgen, dass unser wirtschaftlicher Zusammenhalt erodiert", sagte Lindner. Damit die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben, sei das Kalkül Putins. "Wir senden das klare Signal aus, er wird mit dieser Absicht scheitern", betonte der Bundesfinanzminister.

Das bis zu 200 Milliarden Euro schwere Maßnahmenpaket soll nach den Worten Lindners klar machen, dass Deutschland sich nicht in seiner Haltung erschüttern lasse, sondern eine "All-In-Strategie" verfolge. Es sei zudem "ein klares Signal an die Kapitalgeber auf der Welt: Der Goldstandard der Staatsfinanzierung wird weiter Deutschland sein". Hinter dem Abwehrschirm bleibe die Finanzpolitik solide. "Damit ist ein Signal gesendet, dass wir in der Kontinuität der deutschen Stabilitätspolitik bleiben werden."

Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas war in dem Paket bekräftigt worden. Der Satz soll befristet vom 1. Oktober bis 31. März 2024 auf 7 Prozent von 19 Prozent gesenkt werden. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz wird außerdem auf Fernwärme ausgeweitet. Ursprünglich sollte die Mehrwertsteuersenkung zum Ausgleich für die geplante Gasumlage dienen, auf die die Regierung aber nun im Zuge des Paketes verzichtet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte aber erklärt, die geplante Mehrwertsteuersenkung auf Gas bleibe trotzdem erhalten.

Lindner betonte im Bundestag weiter, der Gaspreis müsse sinken. "Aber er wird immer noch so hoch bleiben, dass er für die Menschen eine Belastung darstellt." Die Mindereinnahmen durch die Umsatzsteuersenkung werden in dem ursprünglichen Gesetzentwurf laut Bundestag bis 2024 auf insgesamt 11,265 Milliarden Euro veranschlagt. Lindner sagte im Plenum, die Ausweitung auf Fernwärme bedeute nun "weitere 2,1 Milliarden Euro Entlastung gesamtstaatlich für die Laufzeit dieser Maßnahme". Die Ausweitung auf Fernwärme wurde im parlamentarischen Verfahren eingefügt.

An das Gesetz angehängt wurde auch noch die Steuerfreiheit für Zahlungen der Arbeitgeber zum Ausgleich der Belastungen durch die Inflation in Höhe von 3.000 Euro bis Ende 2024.

