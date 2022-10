Lindner: Ampel hat insgesamt ein Problem, nicht nur FDP

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen als Problem für die Ampel-Koalition im Bund insgesamt und nicht nur für die FDP gewertet. "Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des FDP-Präsidiums in Berlin. Die Verluste von FDP und SPD würden nicht aufgewogen durch die Gewinne bei den Grünen, betonte der FDP-Vorsitzende. Von daher habe die Ampel "insgesamt ein Problem".

Es gelte deshalb, über die "Balance von sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft" neu nachzudenken. Lindner sah eine "neue Dringlichkeit hinsichtlich der Stärkung unseres wirtschaftlichen Fundaments". Dies müsse sich auch in der Agenda der Bundesregierung wiederfinden. "Jeder der drei Partner für sich und dann eben auch miteinander" müsse sich diesem Thema stellen, verlangte Lindner.

