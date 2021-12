Lindner: Ampel wird sich zeitnah mit Weidmann-Nachfolge befassen

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Bundesregierung wird sich nach den Worten des neuen Finanzministers Christian Lindner (FDP) "zeitnah" mit der Nachfolge von Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank beschäftigen. Dabei habe Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Initiative für einen Vorschlag. Es sei verabredet worden, dass es ein Einvernehmen mit dem Finanzministerium gebe, sagte Lindner am Freitag in Berlin.

Weidmann hatte Ende Oktober nach gut zehn Jahren an der Bundesbank-Spitze seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Joachim Nagel. Nagel, der SPD-Mitglied ist, saß bereits von 2010 bis 2016 im Vorstand der Bundesbank, ging danach zur Förderbank KfW und arbeitet zurzeit bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die auch als Zentralbank der Zentralbanken bekannt ist./hoe/DP/eas