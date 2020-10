Lindner: Auf Begrenzen der wirklichen Infektionsrisiken konzentrieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Bund und Länder dazu aufgerufen, sich bei Maßnahmen zum Zurückdrängen der Corona-Pandemie auf die "wirklichen Infektionsrisiken" zu konzentrieren. "Was wir brauchen, ist eine Begrenzung der wirklichen Gesundheitsrisiken durch Partys und durch Massenveranstaltungen ohne Hygiene und Abstand", sagte Lindner an Mittwoch in Berlin vor Beginn von Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen. Die umstrittenen Beherbergungsverbote seien dagegen "eine unzumutbare und unverhältnismäßige Einschränkung der Freiheit der Menschen in Deutschland".

Die Regierungen von Bund und Ländern sollten diese Verbote rasch aus der Welt schaffen, sagte Lindner. Andernfalls lasse sich nicht ausschließen, dass sie rechtlich geprüft würden. "Wir halten die Einschränkung der Freizügigkeit in Deutschland und ein pauschales Beherbergungsverbot für verfassungswidrig", betonte der Vorsitzende der Freien Demokraten.