Lindner-Berater Feld für höheres Rentenalter

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Wirtschaftsberater von Finanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Feld, hat sich für ein höheres Rentenalter ausgesprochen. Der Beginn der Rente solle an die höhere Lebenserwartung gekoppelt werden, sagte Feld der Wochenzeitung "Die Zeit". "Wir haben das in meiner Zeit im Sachverständigenrat mehrmals vorgerechnet. Man würde höchstens bei einem Renteneintrittsalter von 70 Jahren enden", sagte Feld. Dies sei nötig, damit das Rentensystem "nach 2029 finanziell stabil bleibt", so Feld.

Der Freiburger Ökonom war von Linder Anfang der Woche zum ehrenamtlichen ökonomischen Berater ernannt worden. Feld war früher Vorsitzender der "Wirtschaftsweisen". Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart: "Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben."/bw/DP/nas