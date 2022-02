Lindner bestellt Feld zu seinem Ökonomie-Beauftragten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den früheren Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, zum "Persönlichen Beauftragten des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung" bestellt. Das gab das Finanzministerium offiziell in Berlin bekannt. In dieser Rolle werde Feld Lindner bei der Bewertung makroökonomischer Fragestellungen unterstützen. "Stabile Staatsfinanzen und eine maßvolle Fiskalpolitik bilden die Grundpfeiler einer funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft", erklärte Lindner. "Kaum ein anderer Ökonom in unserem Land hebt diesen Zusammenhang immer wieder so deutlich hervor wie Professor Lars Feld."

Feld, der seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg innehat und dort Direktor des Walter-Eucken-Instituts ist, wird laut dem Finanzministerium ehrenamtlich für das Ministerium tätig sein. Er sei in seiner Funktion dem Minister direkt zugeordnet und habe kein Weisungsrecht gegenüber den Beschäftigten des Ministeriums. Er werde kein Mitarbeiter des Ministeriums sein, sondern bleibe als Wissenschaftler unabhängig. Der Ökonom ist den Angaben zufolge bereits seit 2003 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.

Lindner betonte, Felds "ordnungspolitischer Kompass" sei klar. "Ich schätze ihn für seine ordoliberale Grundüberzeugung." Eine funktionierende Marktwirtschaft sei "die Voraussetzung dafür, dass wir im internationalen Wettbewerb mithalten können, dass die Menschen sich etwas aufbauen und ihre Träume erfüllen können", meinte der Finanzminister. Sie sei Grundbedingung für die Stabilität des Währungsraums insgesamt. Der Staat müsse gute Rahmenbedingungen für Investitionen setzen und Anreize für Innovationen geben. Geld, das der Staat ausgibt, müsse aber immer erst erwirtschaftet werden.

Lindner betonte, dem Finanzministerium komme eine Schlüsselrolle zu, um den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft Geltung zu verschaffen. "Durch klar marktwirtschaftliche Impulse wollen wir die wirtschaftliche Erholung beschleunigen." Feld habe sich "als einer der profiliertesten Streiter für die Schuldenbremse und eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik hervorgetan", hob der FDP-Vorsitzende hervor.

