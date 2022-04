Lindner: Bin sehr besorgt über Preisentwicklung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der im April auf 7,8 Prozent gestiegenen Verbraucherpreisinflation in Deutschland vor möglicherweise schweren wirtschaftlichen Schäden durch die hohen Preise gewarnt. "Ich bin sehr besorgt hinsichtlich der Preisentwicklung", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Sie sei eine Belastung für die Menschen und die wirtschaftlichen Perspektiven. "Eine so starke Inflation gefährdet die Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung", betonte der Finanzminister. Sie reduziere die Investitionsmöglichkeiten.

"Aus einer solchen wirtschaftlichen Lage kann sich eine tiefe Krise entwickeln", warnte er. Deshalb handele die Bundesregierung mit Entlastungsmaßnahmen, "um möglichst die Inflationserwartungen verankert zu halten". Auf der anderen Seite müsse der Staat aber alles unternehmen, um nicht zusätzlichen Druck auf die Preise auszuüben. Deshalb würden die Bemühungen um Diversifizierung bei der Energieversorgung intensiviert. Zudem müsse es eine Begrenzung der Subvention von Vorhaben geben.

