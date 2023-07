Lindner: Budget 2024 wichtiger Schritt zu finanzpolitischer Normalität

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bekräftigt, dass der Bundeshaushalt 2024, der am Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden soll, eine Wende in der Finanzpolitik des Bundes einleiten müsse. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt er laut dem Blatt den Etat für das kommende Jahr "einen wichtigen Schritt hin zu finanzpolitischer Normalität". Es werde eine klare Grenze für Ausgabensteigerungen geben. "Wir leiten eine Trendwende ein: Vom reinen Verteilen des Wohlstands hin zu einer Perspektive, in dem es um das Erwirtschaften geht."

Die Fiskalpolitik dürfe der Geldpolitik nicht widersprechen. Diese habe zur Bekämpfung der weiterhin hohen Inflation die Erhöhung der Zinsen eingeleitet. Nach dem Konsolidierungsjahr 2024 müsse in den Folgejahren, so Lindner, konsequent priorisiert werden. Auch bestehende Leistungen müssten auf ihre Finanzierbarkeit überprüft werden, damit auch langfristig noch Mittel für Investitionen zur Verfügung stünden. Denn, so Lindner, "dies ist nicht die Zeit der Wünsche, sondern der Veränderung. Nicht alles was politisch populär ist, kann finanziert werden."

