Lindner ermahnt Ministerien "nachdrücklich" zur Ausgabendisziplin

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Ampel-Koalition vor den Haushaltsverhandlungen für 2022 zur Ausgabendisziplin aufgerufen. "Gerade in Zeiten tendenziell steigender Zinsen muss die Politik Prioritäten setzen", sagte Lindner der Rheinischen Post. "Im Hinblick auf solide Staatsfinanzen hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, im kommenden Jahr zur Schuldenbremse zurückzukehren", betonte der FDP-Vorsitzende. "Bereits in diesem Jahr allerdings rate ich nachdrücklich zu Ausgabendisziplin." Der Staat dürfe das Geld nicht schneller ausgeben, als die Bürgerinnen und Bürger in der Lage seien, es zu erwirtschaften.

Lindner will den überarbeiteten Bundeshaushalt 2022 und die Eckwerte für 2023 am 9. März dem Kabinett vorlegen. Derzeit laufen Haushaltsgespräche mit den einzelnen Ressorts. Die Ausgabenwünsche der Ministerien liegen erheblich über den bisher im Etatentwurf geplanten Ansätzen, schrieb die Zeitung. Auch das Handelsblatt hatte berichtet, Lindner sehe sich in den laufenden Haushaltsverhandlungen mit hohen Forderungen nach Mehrausgaben seiner Kabinettskollegen konfrontiert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 03:32 ET (08:32 GMT)