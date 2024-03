Lindner fordert mehr Investitionen in Europas Verteidigung

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Sieg Donald Trumps bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mehr Investitionen in Europas Verteidigung gefordert. "Europa muss wehrhafter werden - unabhängig davon, ob Joe Biden oder Donald Trump Präsident wird", sagte Lindner dem Handelsblatt. "Wir müssen investieren und unsere Verteidigungsfähigkeit unter dem Dach der Nato stärken - ganz gleich, wer im Weißen Haus sitzt."

Lindner sprach sich für eine größere Rolle der EU in der Verteidigung und einen europäischen Verteidigungskommissar aus. Dabei gehe es darum, "einen Binnenmarkt zu schaffen, die Beschaffung zu koordinieren und Innovationen im Verteidigungssektor zu stärken". Der Finanzminister zeigte sich auch offen dafür, das Mandat der Europäischen Investitionsbank (EIB) dahingehend zu ändern, dass die Förderbank auch in Waffen und Munition investieren darf. In einem ersten Schritt sollten die Investitionen in "Dual Use"-Technologien ausgeweitet werden, sagte er. "Wenn wir hier Fortschritte machen, könnten wir überlegen, ob eine Mandatsänderung nötig ist oder nicht."

