Lindner fordert Schutzschirm für Risikogruppen

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Fraktionschef Christian Lindner hat Kritik an der Verlängerung des Teil-Lockdowns durch Bund und Länder geübt und stattdessen einen besseren Schutz von Risikogruppen in der Corona-Pandemie gefordert. Die nationale Kraftanstrengung müsse darauf konzentriert werden, "einen Schutzschirm für besonders gefährdete Menschen aufzuspannen", sagte er im Anschluss an die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag. Etwa 850.000 Menschen in Deutschland befänden sich in stationären Pflegeeinrichtungen, wo es die besonders schweren Krankheitsverläufe gebe. "Hier besteht Nachholbedarf."

Mit Blick auf die Ankündigung von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), wonach die Corona-Beschränkungen auch noch bis März 2021 andauern könnten, warnte Lindner, dass "die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemie explodieren" könnten. Ein besserer Schutz von wirklich Gefährdeten aber wäre ein Baustein, "das wirtschaftliche und kulturelle Leben wieder zu öffnen". Mit klar definierten und behördlich überwachten Hygieneregeln wäre dies auch eine Chance für Gastronomie- oder Kulturbetriebe. Mit ihrer Krisenstrategie leiste die Bundesregierung jedoch "einen Beitrag zur Verödung der Innenstädte und zur Steigerung des Marktanteils von Amazon", so der FDP-Chef.

Lindner forderte, dass die angekündigten Dezember-Hilfen für die Betriebe nun rasch und unbürokratisch fließen. Möglich wäre dies etwa, indem "die November-Hilfe einfach verdoppelt ausgezahlt wird". Zudem bekräftigte er seinen Ruf nach einem verstärkten steuerlichen Verlustrücktrag: Die Verluste des Jahres 2020 müssten nicht nur gegen das Jahr 2019, sondern zusätzlich gegenüber 2018 angerechnet werden können.

Zuvor hatte auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel einen stärkeren Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen und des medizinischen Personals gefordert. Nötig sei zudem eine bessere rechtzeitige Prävention. Allerdings sprach Weidel auch von einer "Dauergängelung durch den Staat". Die Corona-Maßnahmen führten dazu, dass das gesellschaftliche Klima "vergiftet" werde, Spitzeltum und Denunziation würden befördert. Die AfD hat die Gefährlichkeit des Coronavirus immer wieder bezweifelt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 04:35 ET (09:35 GMT)