Lindner: Frist zur Grundsteuererklärung wird verlängert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung wird nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verlängert. "Die Frist zur Grundsteuer-Erklärung wird bis Januar 2023 verlängert", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Das gibt den Steuerpflichtigen, den Finanzbehörden und den Steuerberatern Luft", hob er hervor. "Gegenwärtig gibt es auch andere Sorgen und Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen."

Hintergrund ist ein entsprechender Beschluss der Länder. "Die Abgabefrist bei der Grundsteuererklärung wird bis zum 31. Januar 2023, also um drei Monate, verlängert", erklärte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) dazu in einer Mitteilung. "Damit entlasten wir unsere Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft sowie die Steuerberaterinnen und -berater deutlich." Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) erklärte, die Finanzministerkonferenz habe den Beschluss mit großer Mehrheit gefasst. "Wenn so viele Menschen eine Frist voraussichtlich nicht einhalten können, tut Politik gut daran, zu helfen und zu reagieren", sagte er.

Lindner hatte den Ländern vergangene Woche eine "maßvolle" Verlängerung der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung um einige Monate vorgeschlagen und dies damit begründet, man habe "andere Prioritäten, als jetzt auf ein oder zwei Monate zu achten". Bürger wie auch Steuerberater und Finanzbehörden hätten zu viele Belastungen gleichzeitig." Per Anfang Oktober gehe man von einer sehr geringen Quote erfolgter Erklärungen von unter 30 Prozent aus, hatte der Bundesfinanzminister erklärt. Die Frist sollte ursprünglich am 31. Oktober 2022 enden.

