Lindner für Gaspreisbremse ohne Verletzung der Schuldenbremse

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine Gaspreisebremse stark gemacht. Zur Finanzierung solch einer Gaspreisbegrenzung soll jedoch die Verschuldung nicht über das vom Grundgesetz zulässigen Maß erhöht werden, wie Lindner am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will" erklärte. Zugleich lehnte er die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagene Gasumlage ab. Wie die niedrigeren Gaspreise finanziert werden sollen, ließ Lindner jedoch offen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte unterdessen von Lindner Finanzierungsvorschläge für eine Absenkung der Gaspreise.

"Es wird auf mittlere Sicht wieder ein niedrigeres Preisniveau geben", sagte FDP-Chef Lindner. Bis dahin werde die Regierung eine Brücke bauen. "Eine Gaspreisbremse ist für mich kein Anlass, wieder eine Ausnahme von der Schuldenregel für den Bundeshaushalt zu machen", betonte Lindner. Steuererhöhungen lehnte ab. "Deutschland ist bereits ein Hochsteuerland. Wir befürchten, dass wir auch über eine längere Zeit eine wirtschaftliche Abkühlung haben."

Hinzu käme ein enormer Investitionsbedarf auch vonseiten der privaten Hand. Daher sehe er auch aus Gemeinwohlperspektive keinen Spielraum für eine massive Erhöhung der Steuern. "Das würde unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit erheblich verschlechtern", warnte Lindner.

Koalition rückt von Gasumlage ab

Die Gasumlage soll zum 1. Oktober kommen, allerdings findet sie innerhalb der Bundesregierung immer weniger Unterstützung. Auch im Wirtschaftsministerium werden andere finanzielle Wege präferiert, um den Gasimporteuren, denen diese Abgabe der Gaskunden wegen der massiv gestiegen Gaspreise auf dem Weltmarkt zugutekommen soll, unter die Arme zu greifen.

Bislang ist etwa eine staatliche Finanzierung am Veto des Finanzministeriums gescheitert. Andere Optionen wären etwa ein weiteres Sondervermögen, ähnlich wie es zur Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben für die Bundeswehr aufgelegt wurde. Dieses würde auf die Staatsverschuldung angerechnet werden, nicht aber auf die im Grundgesetz geregelte Schuldenregel. Grünen-Chefin Ricarda Lang zeigte sich am Sonntag in der ARD für solch ein Sondervermögen offen.

SPD-Fraktionschef Mützenich sagte am Montag im ARD-Morgenmagazin, er präferiere Alternativen zur Gasumlage. Gleichzeitig appellierte er an Lindner, Vorschläge zur Finanzierung der Gaspreisbremse zu unterbreiten. "Er muss sich nicht um rechtliche Fragen Gedanken machen, sondern um die Finanzen", sagte Mützenich im Morgenmagazin.

SPD-Chefin Saskia Esken erklärte am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD, dass sie noch in dieser Woche mit dem Ende der Gasumlage rechnet.

