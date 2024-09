Lindner: Für Gespräche mit strategischem Investor über Coba offen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Bereitschaft angedeutet, die Beteiligung des Bundes an der Commerzbank AG an einen Investor zu veräußern. Lindner sagte beim Banken-Gipfel des Handelsblatts in Frankfurt auf die Frage, ob er zu Gesprächen mit einem strategischen Investor bereit wäre: "Aus Rechtsgründen können wir nicht einfach so nur mit einem sprechen. (...) Aber ich bin natürlich immer für Gespräche offen."

Der Bund hält 16,49 Prozent an der Commerzbank AG. Die Bundesfinanzagentur hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung verringern wolle, aber keine Details genannt.

September 05, 2024