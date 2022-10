Lindner gegen Grünen-Forderung nach 100 Milliarden Klima-Sonderetat

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner lehnt die Forderung der Grünen nach einem Klimaschutz-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ab. "Am öffentlichen Geld mangelt es nicht", sagte der FDP-Vorsitzende den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Wir haben bereits Rekordinvestitionen für den Klimaschutz im Bundeshaushalt geplant. Daneben haben wir einen Klima- und Transformationsfonds, aus dem bis 2025 etwa 180 Milliarden Euro in saubere Technologie und Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Das Kapital fließt aber oft nicht ab, weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern." Und: "Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit mit den Grünen, um in Deutschland die langwierigen Verfahren zu beschleunigen, die bisher oft verhindern, dass vorhandenes Geld investiert werden kann."

Der Grünen-Parteitag hatte vor einer Woche zusätzliche 100 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen gefordert, die unter anderem in den Ausbau von Wind- und Solarkraft, Wärmepumpen und den Bau einer Infrastruktur für klimafreundlich erzeugten Wasserstoff fließen sollen./and/DP/stk