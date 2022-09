Lindner: Hauptsorge ist, dass Inflation sich aus Verankerung lösen könnte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor langfristigen Schäden für die Wirtschaft gewarnt, sollte die Inflation nicht unter Kontrolle geraten. "Meine Hauptsorge ist, dass die Inflation sich aus ihrer Verankerung, wie man sagt, lösen könnte, dass sie also dauerhaft galoppiert, dass man sie nicht unter Kontrolle bekommt", sagte Lindner bei der Veranstaltung "RND vor Ort" in Hannover. Inflation sei das größte wirtschaftliche Risiko, und ihre Bekämpfung sei die große Priorität. "Sie darf sich nicht aus ihrem Anker lösen", betonte Lindner. "Damit verbunden wären große wirtschaftliche, auch mittelfristig, langfristig wirkende wirtschaftliche Risiken." Das müsse abgewendet werden, wozu man aber auch die Möglichkeiten habe.

Lindner erklärte, die Bekämpfung der Inflation gehe aber "immer Hand in Hand mit einer wirtschaftlichen Abkühlung". Nach der "historischen Entscheidung" der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer Zinsanhebung um 75 Basispunkte habe EZB-Chefin Christine Lagarde erkennen lassen, dass weitere folgen würden. "Damit verbunden ist automatisch eine Abkühlung des wirtschaftlichen Klimas in Europa und damit auch in Deutschland", konstatierte Lindner. Daraus dürfe sich aber kein wirtschaftlicher Strukturbruch entwickeln und keine Arbeitslosigkeit in der Breite ergeben. Die Regierung werde handeln, etwa beim Kurzarbeitergeld. Lindner bekräftigte aber das Festhalten an der Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr.

September 15, 2022 14:09 ET (18:09 GMT)