Lindner kritisiert "Staatsfixierung" im Koalitionsvertrag

BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner das Vertragswerk von Union und SPD bereits als überholt kritisiert. Der gesamte Vertrag atme "den Geist einer absoluten Staatsfixierung", sagte Lindner am Montag in Berlin. Den Bürgern würden keine Freiheiten mehr gelassen, seine Partei werde dies in der laufenden Parlamentsarbeit immer wieder aufzeigen. "Wir sehen uns als eine Opposition aus der Mitte des Parlaments für die Mitte des Landes", sagte Lindner.

Kanzlerin Angela Merkel habe mit "Geld als Schmiermittel" eine Koalition zusammengebaut, kritisierte Lindner. Er habe gleichwohl die Erwartung, dass die neue Regierung die gesamte Legislaturperiode halten werde.

Energischen Widerstand kündigte Lindner bei der angekündigten Europapolitik von Schwarz-Rot an. So werde seine Partei ein "breites gesellschaftliches Bündnis" schmieden, falls Merkel die EU-Einlagensicherung vorantreiben werde.

Die große Frage sei, wie sich die Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln werde, sagte Lindner. Die Befürchtung seiner Partei sei, dass es in Europa zu einer Vereinheitlichung der Risiken komme. Offensichtlich glaube man bei Union und SPD, dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron auf dem Feld der europäischen Politik einen Erfolg brauche. So lese er jedenfalls den Koalitionsvertrag, der eine "Abkehr vom bisherigen Kurs" des ehemaligen Finanzministers Wolfgang Schäuble beinhalte.

March 12, 2018 05:37 ET (09:37 GMT)