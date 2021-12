Lindner kündigt kurzfristige Beschränkungen bei Veranstaltungen an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor den am Dienstag geplanten Corona-Gesprächen von Bund und Ländern die Erwartung weiterer Beschränkungen für Treffen in Innenräumen und eines Verbots von Clubveranstaltungen bestätigt. "Ich gehe davon aus, dass wir Veränderungen bei Veranstaltungen und bei privaten Veranstaltungen in den Innenräumen kurzfristig sehen werden", sagte Lindner. Er ging auch davon aus, "dass Clubveranstaltungen nicht werden stattfinden können". Man werde darüber hinaus "lageadäquat schauen müssen, ob weitere Kontaktbeschränkungen nötig sind".

Unterdessen berichtete das Nachrichtenportal Business Insider, nach den Planungen von Bund und Ländern sollten sich geimpfte oder genesene Erwachsene künftig nur noch im Kreise ihrer Familie oder höchstens noch mit bis zu 10 oder 20 Personen treffen dürfen. Die Regeln sollten dem Vernehmen nach nach Weihnachten greifen, vermutlich ab dem 27. Dezember. Zudem im Gespräch sei eine deutliche Reduzierung der Teilnehmer-Obergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen auf 20 bis 25 Teilnehmer anstatt 50, und außen auf 100 Teilnehmer anstatt 200.

"Wir sehen unverändert mit Sorge die Entwicklung der Corona-Pandemie", sagte Lindner bei einer FDP-Pressekonferenz in Berlin. "Gerade durch das Auftreten von Omikron sind konsequente Maßnahmen erforderlich." Pauschale Schließungen von Schulen oder des Handels sollten aber "immer nur die Ultima ratio bleiben". Viele Menschen fürchteten sich vor einem neuerlichen Lockdown. Die FDP werde deshalb weiter dafür arbeiten, "auf der einen Seite den wirksamen Gesundheitsschutz zu verbinden mit so viel gesellschaftlichem Leben wie möglich", kündigte Lindner an.

Man müsse flexibel auf die sich verändernde Lage reagieren können, "aber immer ausgehend vom Ziel, so viel gesellschaftliches Leben wie möglich zu erhalten und Lockdowns zu vermeiden". Lindner meinte, es sei "sichtbar", dass die FDP am gesamtstaatlichen Krisenmanagement beteiligt sei. Werde der jetzige konsequente Kurs beim Impfen und Boostern fortgesetzt, würden Masken getragen und die Regeln eingehalten, "dann kann es uns auch weiter gelingen, gesellschaftliches Leben offenzuhalten und einen Lockdown abzuwenden", sagte er. Mit Blick auf den Lockdown in den Niederlanden betonte der FDP-Vorsitzende, die Situation dort sei "nicht vergleichbar mit Deutschland".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 09:00 ET (14:00 GMT)