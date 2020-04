Lindner kündigt Merkel Unterstützung beim Corona-Krisenmanagement auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner hat das Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Pandemie scharf angegriffen und ihr seine Unterstützung beim Krisenmanagement aufgekündigt. Der Gesundheitsschutz sei unzweifelhaft eine Aufgabe für die staatliche Verantwortungsbereitschaft und es gebe Dinge, die über die individuelle Verantwortung hinausgingen.

"Aber die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Zustandes insgesamt und die Zweifel an der Geeignetheit einzelner Maßnahmen sind ebenfalls gewachsen. Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements", sagte Lindner im Bundestag.

Er warf ihr vor, dass man sich von ihr Fahrlässigkeit oder Leichtfertigkeit vorwerfen lassen müsse, wenn man ihre Gedanken von Vorsicht nicht teile. "Das sind aber nur scheinbare Alternativen - Vorsicht und Leichtsinn. Freiheit und Gesundheit dürfen wir nicht und müssen wir auch nicht gegeneinander ausspielen. Das Land ist weiter", so Lindner. Die Bevölkerung habe bewiesen, dass sie verantwortlich und solidarisch handle.

Es gehe darum, bei den Einschränkungen stärker regional in den besonders betroffenen Gegenden vorzugehen und diese nicht auf das gesamte Land zu erweitern.

Merkel hat am Montag nach Angaben von Teilnehmern von einer "Öffnungsdiskussionsorgie" bei den Kontaktbeschränkungen gesprochen, die in den Ländern ausgebrochen sei. In ihrer Bundestagsrede am Donnerstag appellierte sie zudem erneut an die Disziplin der Bevölkerung, um höhere Infektionsraten und einen erneuten Shutdown des öffentlichen Lebens zu vermeiden.

Lindner monierte allerdings, dass man in Deutschland noch immer veraltete Instrumente beim Kampf gegen die Pandemie verwende. Man nutze Quarantäne, Masken und Isolation.

"Das sind die Mittel des Mittelalters auch im Jahr 2020, wo uns eigentlich smartere Instrumente durch die Digitalisierung zur Verfügung stehen", so Lindner. "Hier haben wir die dringende Frage an die Regierung: Wo sind die Apps, wo ist mindestens die Tracking-App, die wir brauchen, um Infektionsketten nachzuverfolgen? Die digitalen Defizite Deutschlands kosten uns Gesundheit, Wohlstand und Freiheit. Und das ist nicht länger hinnehmbar."

