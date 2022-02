Lindner kündigt schmerzhafte Sanktionen an - Alptraum wahr geworden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Russland nach dem Angriff auf die Ukraine "schmerzhafte Sanktionen" angedroht. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland werde nicht so fortgesetzt werden können wie vor dem Angriff, sagte er am Donnerstag in Berlin. "Es wird sehr schmerzhafte Einschränkungen in den bilateralen, insbesondere wirtschaftlichen Beziehungen geben." Der FDP-Vorsitzende betonte, Deutschland sei "voll handlungsfähig". Man verfüge zum Beispiel bei der Energieversorgung über Reserven.

Lindner sagte, es sei immer ein Alptraum gewesen, dass es wieder zu Krieg in Europa kommen könnte. "Dieser Alptraum ist jetzt traurige Realität geworden. Dafür trägt der Kreml, dafür trägt Wladimir Putin die Verantwortung." Der russische Präsident habe sich selbst als ein "Lügner" entlarvt. Es komme jetzt darauf an, in der internationalen Staatengemeinschaft zusammenzustehen "und unsere zivilisatorischen Errungenschaften, den Frieden, zu verteidigen".

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr betonte: "Wladimir Putin ist der wahre Kriegstreiber in dieser Situation, er will diesen Krieg führen." Die nun folgenden Wirtschaftssanktionen hätten leider auch Auswirkungen auf die Menschen in Russland. "Die Bevölkerung wird leider auch darunter leiden müssen. Ich hoffe, dass die Menschen in Russland, die an Demokratie und Freiheit glauben, sich Wladimir Putin und seinem Regime an dieser Stelle entgegenstellen."/sk/DP/zb