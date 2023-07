Lindner: Meine Absicht sind sichtbare Aufwüchse im Verteidigungsetat

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will für die kommenden Jahre auch den Kernbereich der Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen. "Also meine Absicht ist schon, dass es in den nächsten Jahren sichtbare Aufwüchse auch im Einzelplan 14 gibt. Mindestens wird es keinen Abbruch geben", sagte Lindner in seinem neuen Podcast "CL+", der am Donnerstag veröffentlicht wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorab in Auszügen vorlag. "Also es wird nicht so sein: Wir machen zwei Prozent und dann plumpsen wir zurück auf 1,4, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Das wird sichergestellt."

Für die Modernisierung der deutschen Streitkräfte hat die Bundesregierung ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro aufgelegt, mit dem im Durchschnitt mehrerer Jahre das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreicht wird. Unklar ist noch, wie es danach weitergeht. Aktuell soll der Verteidigungshaushalt um 1,7 Milliarden Euro auf nunmehr rund 51,8 Milliarden Euro steigen. Nach früheren Schätzungen müssten jährlich künftig etwa 15 Milliarden Euro oder mehr bereitgestellt werden, sobald das Sondervermögen ausgegeben ist.