Lindner: Müssen EU-Finanzrahmen durch Umschichtungen decken

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor Beratungen in Brüssel grundlegende Veränderungen am mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union (EU) als unrealistisch bezeichnet und gewarnt, größere Beiträge seien angesichts der angespannten Finanzlage der Mitgliedsstaaten nicht zu erwarten. "Aus deutscher Sicht ist es erforderlich, dass wir die bestehenden Mittel nutzen, dass es zu Umschichtungen kommt, größere Beiträge der Mitgliedsstaaten sind angesichts der auch angespannten Finanzlage, die wir jeweils zu Hause haben, nicht zu erwarten", sagte Lindner vor Beginn eines Treffens der EU-Finanzminister.

"Hier müssen wir realistisch sein. Realistisch zu sein bedeutet, wir müssen im Rahmen dessen, was wir an europäischen Mitteln zur Verfügung haben, zu Umschichtungen kommen, mit Ausnahme der Ukraine." Für die Unterstützung der Ukraine bestehe ein besonderer Bedarf, der nicht vorhersehbar gewesen sei, und für den man mittel- und langfristig Lösungen finden werde. "Ich rate dazu, die weitere Finanzierung der Unterstützung der Ukraine zu trennen vom mehrjährigen Finanzrahmen insgesamt", sagte Lindner. "Aber grundlegende Veränderungen am mehrjährigen Finanzrahmen halte ich politisch nicht für realistisch."

Zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes betonte der Bundesfinanzminister, ein vom spanischen EU-Ratsvorsitz dazu vorgelegtes Papier weise in vielen Bereichen in eine richtige Richtung, stelle aber "in vielen Details auch noch einen Anlass zu weiteren Diskussionen" dar. "Ich erwarte also heute keinen Durchbruch, sondern es ist eher ein Zwischenschritt, die eigentliche Arbeit liegt hier noch vor uns." Lindner verwies auf einen bereits intensiven Austausch zu dem Thema in der Vergangenheit. "Wir werden das jetzt noch einmal neu aufnehmen und schauen, welche Punkte sich ergeben haben", sagte er.

Mit Blick auf bei dem Treffen geplante Diskussionen über eine EU-Zollreform mahnte Lindner zudem, eine mögliche neue EU-Zollbehörde dürfe "keinesfalls zu mehr Bürokratie" führen und auch die Belastung für Wirtschaft und Kunden nicht erhöhen. "Wir wollen Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wir wollen auch schnellen Warenverkehr im Im- und im Exportbereich - was wir aber nicht brauchen, ist mehr Bürokratie, sondern eher weniger und mehr Digitalisierung ." Hierzu sei deshalb noch viel zu besprechen.

