Lindner: Müssen jetzt Schaden von wirtschaftlicher Substanz abwenden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat eine gesetzgeberische "Herbstoffensive" seiner Partei angekündigt, um die Wirtschaft in der gegenwärtigen Krise zu stützen. "Wir haben große Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des FDP-Präsidiums in Berlin. Es gebe Sorgen über die Liquidität, viele gesunde Unternehmen fürchteten jetzt, Zahlungsunfähigkeit anmelden zu müssen. "Wir müssen jetzt Schaden von unserer wirtschaftlichen Substanz abwenden", mahnte Lindner. "Viele gesunde Unternehmen fürchten um die Existenz."

Die FDP stehe bereit, "jetzt schnell wirksame Unterstützung zu organisieren". Vor allem nannte Lindner die Notwendigkeit von Instrumenten zur Sicherstellung von Liquidität, mehr Planungssicherheit für Kohlekraftwerke und eine "klare Perspektive" für die Kernkraft bis 2024 und einen Stopp von Belastungen durch zusätzliche Bürokratie. Das Programm zur Energiekostendämpfung sei bisher "so gut wie noch gar nicht in Anspruch genommen" worden. "Es ist ein Bedarf da, es zu justieren, damit es stärker in die Praxis kommt." Weitere Entlastungen würden folgen.

Ein nun getroffener Beschluss des FDP-Präsidiums solle eine "Herbstoffensive der liberal geführten Ressorts" in Gang setzen, kündigte der Parteichef an. Unter anderem gehe es dabei um einen "Planungsturbo" beim Ausbau von Wasserstoff-, Schienen-, Glasfaser- und Ladeinfrastruktur. "Das Modell LNG-Terminal soll gewissermaßen die Blaupause sein", erklärte Lindner. Das solle das Tempo sein. Lindner kündigte "eine gute Handvoll" an Gesetzen aus dem Verkehrs- und aus dem Justizministerium dazu an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 06:35 ET (10:35 GMT)