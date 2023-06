Lindner nennt Ressorts jeweilige Budgetmittel für 2024

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat laut seinem Ministerium allen Ressorts Vorgaben mit konkreten Angaben über die ihnen im Budget 2024 zur Verfügung stehenden Mittel gemacht. "Das Bundesfinanzministerium hat den Ressorts mitgeteilt, welche Haushaltsmittel ihnen jeweils absolut zur Verfügung stehen", teilte ein Sprecher des Ministeriums Dow Jones Newswires mit. "Die Ressorts sind nun aufgefordert, eigenverantwortlich die Ausgestaltung ihrer jeweiligen Plafonds vorzunehmen."

Für den Haushalt 2024 gelte unverändert, dass er im Rahmen der Vorgaben der Schuldenbremse aufzustellen sei. "Dieses Verfahren wurde vorab mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler abgestimmt", erklärte der Sprecher.

Das Handelsblatt hatte berichtet, das Finanzministerium habe am Mittwoch an alle Ressorts Briefe mit jeweils konkreten Vorgaben geschickt, wie hoch ihre Ausgaben im kommenden Jahr maximal sein dürften. Durch das Vorgehen soll demnach ein hoher einstelliger Milliardenbetrag eingespart werden. Mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums müssten alle Ressorts Einsparungen vornehmen. Allerdings fielen diese unterschiedlich hoch aus. Einige Ministerien sollten 2024 sogar mit weniger Geld auskommen, als bisher in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen gewesen sei. Die Kürzungen sollten vor allem die disponiblen Ausgaben betreffen, also etwa Förderprogramme.

Durch die Einsparungen sei die Finanzlücke im Haushalt 2024 allerdings noch nicht einmal zur Hälfte geschlossen. "Es gibt trotz der Einsparvorgaben noch immer ein großes Delta", hieß es in Regierungskreisen laut dem Blatt. Das Finanzministerium habe in den Briefen die Ressorts daher teilweise auch aufgefordert, konkrete Vorschläge für ein geplantes "Haushaltsfinanzierungsgesetz" zu machen, das es Lindner erlauben würde, gesetzlich geregelte Ausgaben für Soziales, aber auch für Subventionen zu kürzen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

