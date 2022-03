Lindner: Noch stärkere Prioritätensetzung im Haushalt nötig

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- EU wird sieben russische Banken aus SWIFT ausschließen -- Just Eat Takeaway.com, Shop Apotheke, SMA Solar, BMW im Fokus

Sixt meldet höchsten Vorsteuergewinn der Unternehmensgeschichte. Händler meiden laut Experten russisches Öl. Putin will Abfluss von Kapital verhindern - Ausfuhr von mehr als 10.000 Dollar pro Person gestoppt. Apple setzt Verkäufe seiner Produkte in Russland aus. Exxon will Öl- und Gasfördergeschäft in Russland aufgeben. Europa-Tochter der Sberbank muss Betrieb einstellen.