Lindner optimistisch für Bundestagswahl

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz schwacher Umfragewerte für die FDP schaut Parteichef Christian Lindner optimistisch auf die Bundestagswahl am 23. Februar. "Bei meiner ersten Spitzenkandidatur 2012 standen wir 60 Tage vor der Wahl bei 2 Prozent. Und nach 60 Tagen Wahlkampf haben wir mit 8,6 Prozent abgeschnitten", sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das zeigt, was möglich ist. Jetzt haben wir mehr Zeit und starten mit besseren Umfragen."

Wer­bung Wer­bung

In den Meinungsumfragen vom Dezember lag die FDP zwischen 3 und 5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie noch 11,5 Prozent erzielt. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki rechnet auch diesmal damit, dass seine Partei bei der Wahl zweistellig abschneidet.

Hohe Spendenbereitschaft macht FDP-Spitze zuversichtlich

Zuversichtlich stimmt die FDP-Führung auch das hohe Spendenaufkommen in den vergangenen Wochen. "Mit jetzt bald fünf Millionen Euro haben wir noch nie in so kurzer Zeit so viele Klein- und Großspenden erhalten. Wenn der Trend anhält, ist ein Spendenrekord möglich", sagte der designierte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann der dpa. "Das ist auch nötig, damit wir in diesem harten und kurzen Wahlkampf auf Augenhöhe mit den großen Parteien und ihren massiven Werbebudgets sichtbar sind."

Wer­bung Wer­bung

Buschmann sagte weiter. "Wir haben gegenwärtig nicht Macht und Prestige anzubieten, sondern nur die Kraft einer Idee: die Idee der politischen Freiheit. Das ist aber für viele wichtig genug, um mitzuhelfen, dass diese Idee stark im Bundestag vertreten ist." Von kleinen Einzelspendern über erfolgreiche Start-up-Gründer bis zum traditionellen Mittelstand investierten sehr viele Menschen in den Wahlkampf der FDP./sk/DP/he