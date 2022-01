Lindner: Regierung im Ukraine-Konflikt "zu eiserner Konsequenz bereit"

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hat sich in der Ukraine-Krise für einen harten Kurs gegenüber Russland ausgesprochen. Die Bundesregierung müsse Moskau klarmachen, dass man "zu eiserner Konsequenz bereit" sei, sagte Lindner im Fernsehsender Welt. "Deutschland darf keinen Zweifel daran lassen, dass wir das Völkerrecht verteidigen. Wenn der Kreml Grenzen verletzt, und damit meine ich territoriale wie auch rechtliche und politische, dann muss Moskau sich darüber im Klaren sein, dass wir zu eiserner Konsequenz bereit sind", sagte er.

Er sei sehr dafür, "dass wir zur Kooperation mit Russland zurückfinden". Das große russische Volk mit seiner Tradition habe Respekt verdient, aber "die Führer des russischen Volkes müssen sich an die Hausordnung in Europa halten". Zur Frage möglicher Waffenlieferungen wollte sich Lindner laut dem Sender nicht festlegen, aber man solle die Maßnahmen mitgehen, die innerhalb der EU und der Nato beschlossen würden. "Deutschland sollte seine Position einbetten in das, was in Europa und im transatlantischen Bündnis entschieden wird", sagte er. Aber einzelne Maßnahmen, "sowohl die Frage nach militärischer Unterstützung als auch Sanktionen", wolle er öffentlich nicht diskutieren.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 07:04 ET (12:04 GMT)