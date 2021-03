Lindner: Regierungsbeteiligung nur bei inhaltlicher Übereinstimmung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner macht nach den Landtagswahlen eine mögliche Regierungsbeteiligung seiner Partei von inhaltlichen Übereinstimmungen mit den anderen Parteien abhängig. Auch nach der Bundestagswahl sei eine Regierungsbeteiligung der FDP kein Selbstläufer.

"Koalitionsspekulationen indessen sind zu früh, da empfehlen wir den Blick auf die Inhalte in den Wahlprogrammen", sagte Lindner am Montag während einer Pressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. "Für uns ist entscheidend, welche Inhalte zusammenpassen. Wenn Gutes bewirkt werden kann, dann treten wir in Regierungen ein."

Auf Bundesebene habe die FDP während der Koalitionsverhandlungen im Jahr 2017 gezeigt, dass seine Partei die Kraft und den Mut habe, auch Nein zu sagen, wenn die FDP keine Akzente setzen könne. "Was für eine Jamaika-Koalition mit der Merkel-CDU gilt, das werde in gleichweise selbstverständlich auch für eine Ampel unter Führung von wem auch immer gelten. Inhalt zählen - und deshalb ist eine Farbenspekulation ohne inhaltliche Betrachtung aus unserer Sicht jetzt verfrüht", erklärte Lindner.

CDU-Verluste wegen Pandemie-Politik

Der FDP-Chef sieht in den starken Stimmenverlusten der CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zudem ein Votum über die Krisenpolitik der unionsgeführten Bundesregierung in der aktuellen Corona-Pandemie. Daher müssten nun Konsequenzen gezogen werden.

"Wir halten es für ratsam, nicht bis zur Bundestagswahl zu warten, sondern bereits jetzt Veränderungen an der Krisenpolitik vorzunehmen", so Lindner. In der Pandemie-Politik sollte es zu mehr Offenheit für das gesellschaftliche Leben kommen und in der Wirtschafts- und Finanzpolitik sollten bereits jetzt mehr Impulse für wirtschaftliche Erholung und zukünftiges Wachstum gesetzt werden.

In Baden-Württemberg haben die Grünen mit ihrem amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann die Landtagswahlen klar gewonnen. Die FDP konnte 2,2 Prozentpunkte zulegen und landete bei 10,5 Prozent. Kretschmann könnte die Koalition mit der CDU fortführen oder in ein Ampel-Bündnis - eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP - eintreten.

In Rheinland-Pfalz, wo die amtierende Ministerpräsidentin Manu Dreyer (SPD) gewann, verlor die FDP 0,7 Prozentpunkte und landete bei 5,5 Prozent. Dreyer hat bereits angekündigt, dass sie ihre Ampel-Koalition mit der FDP und den Grünen fortsetzen möchte.

