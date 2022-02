Lindner schließt Steuererhöhungen aus - Geplante Neuverschuldung bleibt

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat trotz der geplanten zusätzlichen Ausgaben für die Bundeswehr Steuererhöhungen ausgeschlossen und will auch die Schuldenbremse 2023 einhalten. Im ARD-Morgenmagazin sagte Lindner, dass man im Kernhaushalt 2022 an der geplanten Neuverschuldung von 99,7 Milliarden Euro festhalte und an anderen Stellen priorisieren müsse. Die geplanten Ausgaben von 100 Milliarden Euro für Bundeswehr würden aus einem speziellen Fonds, einem sogenannten Sondervermögen, kommen.

"Wir werden in den nächsten Jahren alle öffentlichen Ausgaben priorisieren müssen", sagte Lindner. Man werde mit jedem Euro sorgfältig umgehen müssen. Nicht alles, was wünschenswert sei, könne finanziert werden. Er betonte zudem, dass Deutschlands Ziel sei, "dass wir im Laufe dieser Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Sonntag angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine angekündigt, dass Deutschland 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren und auch dauerhaft die Militärausgaben erhöhen wolle.

