Lindner sieht Kurs der FDP durch Wahl in Sachsen-Anhalt bestätigt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner sieht die Bundespartei durch das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt in ihrem Kurs für Bürgerrechte und Wirtschaft bestätigt. "Wir freuen uns über das Ergebnis, fühlen uns bestärkt in unserem Kurs", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sehen uns thematisch auf Kurs." Der Parteivorsitzende nannte die Betonung der bürgerlichen Freiheitsrechte und einen Blick auf wirtschaftliche Entwicklungschancen als Kernpunkte. Im Bund wolle man "wirtschaftliche Vernunft" in Regierungsverantwortung einbringen. Die Landtagswahl habe gezeigt, dass die breite Mitte "ausschließlich mit dem Klimathema" nicht zu erreichen sei.

Die CDU war laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 37,1 Prozent klar als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen. Die FDP hatte mit 6,4 Prozent erstmals nach zehn Jahren wieder den Einzug in den Landtag geschafft. Lindner betonte, die Union habe ihr "sensationell gutes Ergebnis" auch aufgrund einer "Sondermobilisierung" zur Verhinderung einer AfD-Mehrheit erzielt, was zu Lasten der FDP gegangen sein dürfte. Die über das Bundesland hinausgehende Botschaft laute jedoch: "Gewonnen hat die politische Mitte." Mit Blick auf den Bund betonte der FDP-Chef, dass wie in Nordrhein-Westfalen 2017 sowohl Union als auch FDP zugelegt hätten.

SPD und Grüne würden nun "neu begründen..., warum sie auf der Bundesebene den Anspruch auf Kanzlerschaft erheben", erwartete Lindner. Die Spitzenkandidatin der FDP in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, betonte, angesichts des vorläufigen Endergebnisses dürfte die FDP zur Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt durch CDU und SPD "nicht gebraucht" werden. "Meine Erwartungshaltung ist, dass es eine Zweierkoalition geben wird mit dem Ziel zu regieren." Die FDP werde sich dann nicht aufdrängen. Sollte keine Koalition von CDU und SPD zustandekommen, gäbe es als andere Option ein Jamaika-Bündnis.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 05:03 ET (09:03 GMT)