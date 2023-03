Lindner sieht "massives Ausgabenproblem" im Haushalt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt im aktuellen Streit um die Haushaltspolitik der Koalition hart. Im Interview mit der ARD attestierte Lindner der Bundesregierung ein "massives Ausgabenproblem" und lehnte ein erneutes Aufweichen der Schuldenbremse und höhere Steuern ab. Nötig sei vielmehr, die Ausgaben zu beschränken und den Haushalt zu konsolidieren.

"Dieser Staat hat kein Einnahmeproblem. Wir haben stark steigende Staatseinnahmen. Sogar die Steuerquote steigt, also der Anteil der Steuereinnahmen bezogen an der gesamten Wirtschaftsleistung in Deutschland. Wir haben ein massives Ausgabeproblem", sagte Lindner am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Ich kann nur noch mal sagen - die einfachen Lösungen, mehr Schulden, gehen nicht wegen der Zinsen; höhere Steuern gehen nicht, weil wir bereits sehr hohe Steuern haben."

In Deutschland sei über Jahre der Appetit der Politik nach Mehrausgaben größer gewesen als die Fähigkeit der Bürger, den Wohlstand zu erwirtschaften. Dies müsse jetzt korrigiert werden. Die große Koalition unter CDU-Führung habe über Jahre neue Leistungen und Standards beschlossen, die nicht nachhaltig finanziert seien. "Deshalb werde ich jetzt das Problem lösen, dass wir ein strukturelles Defizit haben, indem wir an die Ausgaben herangehen", sagte Lindner.

Lindner hatte am Donnerstag die Vorstellung der Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung verschoben. Innerhalb von SPD, Grünen und FDP ist ein Streit um die Prioritäten im Haushalt der Ampel-Regierung entbrannt. Im Vorfeld haben die Ressorts Forderungen nach zusätzlichen Ausgaben in Höhe von bis zu 70 Milliarden Euro gestellt. Dazu zählen etwa 10 Milliarden Euro für das Verteidigungsministerium und rund 12 Milliarden Euro für die geplante Kindergrundsicherung des Familienministeriums.

Der Finanzminister sagte in der ARD, er werde "in Kürze" Vorschläge für das weitere Verfahren in dem Haushaltsdisput unterbreiten. Ein Machtwort des Kanzlers ist nach Ansicht von Lindner nicht nötig.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

