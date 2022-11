Lindner: Sind in Sorge über Auswirkung von US-Inflationsgesetz auf Europa

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich besorgt über das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung gezeigt und Gespräche mit Washington gefordert, um das Problem schnell zu lösen. Anscheinend sei der US-Regierung die Tragweite der europäischen Besorgnisse gar nicht bewusst, sagte Lindner in einem Statement vor Beginn einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel.

"Die deutsche Bundesregierung sieht mit Sorge, dass von den Entscheidungen der Vereinigten Staaten auch europäische Unternehmen und Industrien negativ betroffen sein könnten", machte Lindner klar. Für ihn sei "nicht sichergestellt, dass die amerikanische Seite bereits vollständig wahrgenommen hat, wie groß unsere Sorgen vor Konsequenzen sind".

Der richtige Weg sei es deshalb, das Gespräch zu suchen, was jetzt rasch in einer Taskforce beider Seiten erfolgen solle. Man solle alles tun, um ein Szenario des "Wie du mir, so ich dir" oder gar einen Handelskrieg zu vermeiden. "Wir müssen schauen, dass es nicht zu einem Handelskonflikt kommt." Lindner ging aber davon aus, "dass, wenn wir unsere entsprechenden Sorgen gegenüber Washington adressieren, sich Lösungen finden lassen".

In diesen Zeiten sollten die USA und die EU als "Wertepartner" präferierten Handel miteinander treiben und auch für einen möglichen neuen Anlauf zu einem transatlantischen Freihandel offen sein, schlug er vor. Es sei vielleicht der richtige Zeitpunkt, "den Vereinigten Staaten wieder die Hand zu reichen in der Handelspolitik".

