Lindner stellt Ergebnis der Steuerschätzung vor

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Wie viele Steuern nimmt der Staat im nächsten Jahr ein - und was bedeutet das für die vertrakte Aufstellung des Bundeshaushalts? Antworten auf diese Fragen will Finanzminister Christian Lindner am Donnerstag (15.00 Uhr) geben. Während seiner USA-Reise stellt der FDP-Chef in Washington die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vor.

Sonderlich gute Nachrichten sind nicht zu erwarten und das liegt vor allem an der schwachen Konjunktur. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung, dass die Wirtschaftsleistung schrumpft - und auch für 2025 sagt sie aktuell nur ein schwaches Wachstum voraus.

Nach der Steuerschätzung beginnt im Bundestag der Endspurt der Haushaltsberatungen. Mitte November trifft sich der Haushaltsausschuss zur sogenannten Bereinigungssitzung, bei der über letzte Änderungen an Lindners Entwurf entschieden wird. Der Haushaltsbeschluss im Parlament ist dann für Ende November geplant./tam/DP/men