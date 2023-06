Lindner: Übereinkunft zu Heizungsgesetz "sehr gutes Ergebnis" für FDP

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat die Einigung zum Gebäudeenergiegesetz als "sehr gutes Ergebnis aus Sicht der FDP" bewertet. "Die Fraktionsspitzen haben eine Übereinkunft getroffen in den letzten Stunden. Die wird jetzt von den Fraktionen insgesamt beraten werden." Dem wolle er nicht vorgreifen. "Von dem, was ich gehört habe, geht es in eine absolut richtige Richtung, nämlich die Frage der Technologiefreiheit zu stärken und auch im Bereich der finanziellen Förderung tragfähige, jetzt konkrete Vereinbarungen zu ergänzen", hob Lindner aber hervor.

Davon könne das Vorhaben "nur profitieren". Die Pläne sähen weniger Bürokratie, keine unverhältnismäßigen Verbote, einen sorgfältigen Umgang mit den öffentlichen Mitteln und "kein zweites verteilungspolitisches Element bei der Förderung" neben dem Steuerrecht vor. Lindner ging von einer möglichen Verabschiedung des Heizungsgesetzes im Bundestag noch vor der Sommerpause aus. "Ich sehe, wenn die Fraktionen alle einverstanden sind, (...) keine unüberwindlichen Hürden mehr dafür", erklärte er.

