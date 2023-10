Lindner und Schulze beraten internationale Finanzfragen in Marrakesch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehmen kommende Woche an der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch teil. Das kündigten Sprecher ihrer Ministerien bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Hauptthemen der Beratungen sollen die weltweiten Wirtschaftsaussichten, die globale Finanzstabilität, die internationale Verschuldung und die Reform der Weltbank sein.

"Bundesfinanzminister Lindner wird vom 12. bis 14. Oktober nach Marrakesch reisen", sagte Finanzministeriumssprecher Steffen Keller. Am Rande werde es auch ein Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister der 20 führenden Industrie - und Schwellenländer (G20) geben. "Auf der Agenda stehen insbesondere die Themen der aktuellen globalen makroökonomischen Entwicklung, der Stärkung der multilateralen Entwicklungsbanken und die internationale Verschuldung." Außerdem ist am Freitag laut den Angaben eine gemeinsame Pressekonferenz Lindners mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel geplant.

Schulze werde ihrerseits vom 11. bis 14. Oktober an der Jahrestagung der Weltbank teilnehmen, die "für die weitere Ausrichtung der Bank sowie für die Entwicklungs- und Klimafinanzierung bedeutend sein" werde, sagte deren Ministeriumssprecherin Katharina Koufen. "Es wird mit einem Beschluss zur Reform der Weltbank gerechnet." Ziel dieser Reform, an der über ein Jahr gearbeitet worden sei, sei es, wesentlich mehr Finanzmittel für Entwicklungsländer, die Bewältigung globaler Aufgaben wie Klimaschutz und Pandemievorsorge und zur Bekämpfung von Armut zu mobilisieren.

IWF und Weltbank hatten gemeinsam mit der marokkanischen Regierung entscheiden, die Tagung trotz des jüngsten verheerenden Erdbebens in Marokko abzuhalten. Wie es im Vorfeld von den beiden Institutionen hieß, soll sich die Naturkatastrophe aber auch auf die Beratungen auswirken. Der Inhalt soll ihnen zufolge "an die Gegebenheiten angepasst werden". So wollen sie die Tagung auf eine Weise durchführen, die die laufenden Hilfsbemühungen nicht behindere und den Opfern gegenüber respektvoll sei. Das Jahrestreffen hatte ursprünglich bereits 2021 in Marrakesch stattfinden sollen, war jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben worden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 07:56 ET (11:56 GMT)