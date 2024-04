Lindner und Schulze reisen zu Frühjahrstreffen von IWF und Weltbank

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nimmt von Mittwoch bis Freitag kommender Woche an der diesjährigen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington teil. Das kündigte ein Ministeriumssprecher bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Als Themen stehen bei der Tagung im Zentrum der IWF World Economic Outlook und damit die Lage der Weltwirtschaft, die internationale Finanzstabilität und die Klimafinanzierung", sagte Sprecher Nodjinan Niminde-Dundadengar.

Wie üblich träfen sich am Rande auch die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Am Donnerstag findet nach den Angaben um 8 Uhr Ortszeit eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Joachim Nagel statt. Ein weiterer presseöffentlicher Termin am Rande der Tagung ist demnach eine Teilnahme Lindners am ebenfalls in Washington stattfindenden "World Economy Summit". Dort wird Lindner laut Programm am Mittwochvormittag über Herausforderungen für die deutsche Volkswirtschaft sprechen.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehme zudem an der Weltbank-Frühjahrstagung in Washington teil, die immer parallel zu der IWF-Tagung stattfinde, sagte eine Sprecherin ihres Ministeriums bei derselben Veranstaltung. Von dem Treffen würden wichtige Weichenstellungen für die Umsetzung der im Herbst beschlossenen Reform erwartet, die Schulze als deutsche Weltbankgouverneurin mit angestoßen habe. Ziel der Reform sei es, wesentlich mehr Finanzmittel für Entwicklungsländer für die Bewältigung globaler Aufgaben wie Klimaschutz und Pandemievorsorge und zur Bekämpfung der Armut zu mobilisieren.

